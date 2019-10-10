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Систему дифференциального внесения удобрений внедрят в Липецкой области

Для этого специалисты "оцифруют" поля области и разработают карту внесения удобрений с учетом неравномерного плодородия почв

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Власти Липецкой области подписали в четверг с компаниями "Уралхим" и Digital Agro соглашение о внедрении на территории региона системы дифференциального внесения сельскохозяйственных удобрений.

"Документ, подписанный в рамках проходящей в столице выставки "Золотая осень", подразумевает внедрение цифровых инструментов в агропромышленном комплексе региона", - сообщили ТАСС в пресс-службе областной администрации.

Соглашение предполагает внедрение системы дифференцированного внесения удобрений. Для этого специалисты "оцифруют" поля области и разработают карту внесения удобрений с учетом неравномерного плодородия почв, а также условий для точного дозирования минералов на отдельных участках поля.

"Результатом применения этой технологии станет повышение урожайности и прибыли аграриев", - пояснил собеседник агентства.

Подписавший документ глава администрации региона Игорь Артамонов рассчитывает, что в регионе продолжится работа по цифровизации не только сельского хозяйства, но и других сфер.

"Подписание соглашения по развитию цифровых технологий поможет нарастить эффективность компаниям Липецкой области, которые уже находятся на передовых позициях в стране", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора по экономике и финансам "Уралхима" Игоря Буланцева.

Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич
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