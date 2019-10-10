Кабмин одобрил переговоры Минтруда и МОТ по программе привлечения молодых профессионалов

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об одобрении переговоров Минтруда и Международной организации труда, связанных с подписанием Меморандума о взаимопонимании по программе привлечения молодых профессионалов. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение Минтруда России, согласованное с МИДом России и Минфином России, о проведении переговоров о подписании Меморандума о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты РФ и Международной организацией труда по программе привлечения молодых профессионалов", - говорится в документе.

Минтруду поручено в 2020-2025 годах осуществить финансирование расходов, связанных с реализацией Меморандума.