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МЭР предлагает не раскрывать владельцев компаний российских офшоров для защиты от санкций

Вместо информации о владельцах предлагается предоставлять только сведения о регистраторах

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития предлагает не раскрывать владельцев компаний из специальных административных районов (САР) в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) для защиты от санкций, соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В отношении обществ, являющихся участниками САР и территорий опережающего развития (ТОР), законопроектом корректируется существующая в настоящее время система учета прав на доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью (ООО) в ЕГРЮЛ. Так, предлагается осуществлять учет прав на доли в списке участников ООО, ведение и хранение которого будет осуществляться регистраторами", - говорится в пояснительной записке.

При этом переход прав на долю в уставном капитале компании или возникновение и прекращение ограничений этих прав будут происходить с момента внесения соответствующей записи в список участников ООО.

Таким образом, из ЕГРЮЛ исключается информация, связанная с долями общества, с указанием вместо нее сведений регистратора, что позволит сохранить режим конфиденциальности по аналогии с текущим регулированием реестров владельцев ценных бумаг. А это, как отмечают разработчики законопроекта, "представляется актуальным" в сложившейся ситуации возросшего риска применения санкций в отношении российских юрлиц.

Тем не менее, законопроект не предусматривает отказ от действующейв настоящее время системы учета прав на доли. В связи с этим выбор между регистратором и использованием действующей в настоящее время системы учета, то есть отражения соответствующих сведений о составе участников общества в ЕГРЮЛ, будет осуществляться участниками САР и ТОР самостоятельно.

Специальные административные районы созданы во Владивостоке на острове Русский и в Калининграде на острове Октябрьский. Здесь действуют особые режимы валютного регулирования, резиденты получают ряд льгот, в частности освобождаются от налога на доходы, полученные в виде дивидендов.

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