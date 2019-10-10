Минсельхоз повысил оценку ущерба аграриев от последствий ЧС до 11,6 млрд рублей

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ повысил оценку ущерба аграриев от последствий чрезвычайных ситуаций до 11,6 млрд рублей. Об этом говорится в презентации директора департамента растениеводства министерства Романа Некрасова, представленной в ходе агровыставки "Золотая осень". Предыдущая оценка министерства составляла 11 млрд рублей.

Как говорится в материалах Минсельхоза, режим чрезвычайной ситуации введен на территории 19 регионов России. Сельхозкультуры погибли на площади более 1,3 млн га.

На ликвидацию последствий ЧС из резервного фонда выделено 820,9 млн рублей Забайкальскому краю, 511,4 млн рублей - Иркутской области. До получателей доведено 98% средств.

Предварительная сумма ущерба аграриев Дальневосточного федерального округа, проживающих, в том числе в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области и Амурской области составляет 5 млрд рублей.

На ликвидацию последствий ЧС в других субъектах России в 2019 года в бюджете РФ предусмотрено 2,5 млрд рублей.