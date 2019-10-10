"Аэрофлот" пригласил пассажиров написать "Географический диктант" в корпоративном музее

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - пригласил своих пассажиров, а также подписчиков на аккаунты компании в социальных сетях принять участие в ежегодной международной просветительской акции "Географический диктант". Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе компании.

"Для пассажиров и подписчиков наших аккаунтов в социальных сетях мы организовали площадку для написания "Географического диктанта" в корпоративном музее в Химках, недалеко от аэропорта Шереметьево", - сказал собеседник агентства. По его словам, в акции, которая начнется в полдень по московскому времени 27 октября, бесплатно смогут принять участие все желающие вне зависимости от возраста и места жительства. В пресс-службе подчеркнули, что еще одну площадку для написания "диктанта" компания откроет для своих сотрудников, которые также примут участие в акции.

Собеседник агентства напомнил, что организатором "Географического диктанта" является Русское географическое общество. Акция проводится с 2015 года и служит делу популяризации географических знаний и повышения интереса к географии России. В прошлом году в акции приняли участие 376 тыс. человек в 97 странах.