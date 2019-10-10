Дополнительные средства на водоснабжение сел КБР будут выделены из федерального бюджета

НАЛЬЧИК, 10 октября. /ТАСС/. Федеральные власти выделят дополнительные средства на строительство и реконструкцию систем водоснабжение сел Кабардино-Балкарии (КБР). Соответствующие договоренности достигнуты на встрече министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина с главой КБР Казбеком Коковым, следует из распространенного в четверг сообщения пресс-службой главы и правительства региона.

"Сегодня в Москве в ходе двусторонней встречи министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и глава КБР Казбек Коков обсудили меры государственной поддержки региональных программ водоснабжения. В Минприроды России, прорабатывается вопрос предоставления республике по линии федерального проекта "Чистая вода" и комплексного развития сельских территорий дополнительных бюджетных ассигнований. Средства предполагается направить на продолжение поэтапной модернизации муниципальных систем централизованного водоснабжения, замену ветхих и строительство новых водопроводных сетей, обеспечение жителей населенных пунктов качественной питьевой водой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время удалось существенно снизить остроту проблемы в ряде районов республики. "Проведен капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры и аварийных участков протяженностью более 26 км, возобновлена работа четырех законсервированных скважин, еще 48 реконструированы", - добавили в пресс-службе.

По итогам переговоров Дмитрий Кобылкин отметил, что Кабардино-Балкарии в рамках имеющихся возможностей будут оказаны содействие и необходимая помощь в реализации инициатив, в том числе предложений, включенных в региональные составляющие нацпроекта "Экология".

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).