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Dyson отказалась от производства электромобилей

В пресс-службе компании отметили, что причиной стала нерентабельность проекта

ЛОНДОН, 10 октября. /ТАСС/. Британский изготовитель электроприборов Dyson отказался от идеи производить электромобили из-за нерентабельности проекта. Об этом говорится в письме, которое глава компании Джеймс Дайсон направил сотрудникам фирмы.

"Автомобильная команда Dyson разработала великолепный электрокар, будучи неординарной в своем подходе и при этом оставаясь верной нашей философии. Однако несмотря на то, что мы работали с полной самоотдачей, мы не видим возможности сделать данный проект коммерчески рентабельным. К сожалению, найти покупателя для этого проекта нам пока не удалось", - отмечается в письме, распространенном пресс-службой. Как указывается, в итоге "cовет директоров компании Dyson принял очень сложное решение о закрытии автомобильного проекта".

В октябре прошлого года компания объявила о намерении построить в Сингапуре завод, на котором в будущем должны были изготавливаться электромобили. Его планировалось завершить в 2020 году, а первые образцы машин, в разработку которых планировалось вложить £2,5 млрд стерлингов ($3,1 млрд), должны были сойти с конвейера в 2021 году. Всего над проектом трудились более 520 человек.

При этом Джеймс Дайсон заметил, что речь не идет о допущенных просчетах, заверив, что компания продолжит инвестировать в технологии. "Это не является следствием неудачных разработок или ошибок команды, для которой эта новость станет очень тяжелой. Их достижения были невероятны, учитывая масштабность и сложность проекта. <…> Компания Dyson продолжит вкладывать запланированные инвестиции в размере £2,5 млрд в разработку новых технологий и развитие Технологического института инжиниринга Dyson", - говорится в письме.

Теперь компания намерена сосредоточить свои усилия на разработке аккумуляторных батарей и иных сферах деятельности. " Мы сфокусируемся на разработке твердотельных аккумуляторных батарей и других фундаментальных направлений, таких как сенсорные технологии, системы видеонаблюдения, робототехника, компьютерное обучение, искусственный интеллект", - отмечается в письме сотрудникам.

Одним из самых известных изобретений Дайсона стал пылесос без мешка для сбора пыли, который он запатентовал в Японии в 1983 году. На средства, вырученные от продажи пылесосов, он основал в 1992 году собственную компанию Dyson, которая на сегодняшний день существенно расширила свою линейку бытовых электроприборов, а ее продукция продается более чем в 70 странах. На производстве в Dyson заняты в общей сложности 12 тыс. человек по всему миру, из которых 4,8 тыс. работают в Великобритании.

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