В Беслане до 2024 года реконструируют всю систему водоснабжения и водоотведения

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 октября. /ТАСС/. Масштабная реконструкция всей системы водоснабжения и водоотведения в Беслане пройдет в рамках разработанного московскими специалистами генплана. Об этом стало известно в четверг на рабочем совещании у заместителя председателя правительства Северной Осетии Ахсарбека Фадзаева.

"Участники совещания рассмотрели вопросы корректировки перечня мероприятий социально-экономического развития города Беслана, утвержденного протоколом заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко. Согласно данному протоколу, на развитие социальной инфраструктуры пострадавшего в ходе террористического акта города, предполагается выделение из федерального бюджета финансирования в сумме 9,4 млрд рублей", - сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Согласно генплану развития Беслана, предполагается провести масштабную реконструкцию всей системы водоснабжения и водоотведения в городе. Есть планы и по строительству объектов образования, культуры и спорта. Среди них две школы на 550 мест, детский сад на 120 мест, дом детского творчества, художественная и музыкальная школы, современный детский Кванториум, станция скорой медицинской помощи, детско-юношеская конноспортивная школа.

В городе также требуется реконструкция ипподрома, дворца молодежи, районной поликлиники и ряда других объектов. Все эти мероприятия предполагается осуществить до 2024 года.