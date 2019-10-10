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Северный Кавказ

Промышленный форум пройдет в Карачаево-Черкесии в декабре

Основной целью проведения форума станет налаживание связей между федеральными сетями, крупными ритейлерами и производителями республики

АРХЫЗ /Карачаево-Черкесская Республика/, 10 октября. / ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют организовать промышленный форум для налаживания контактов между производителями региона и крупными федеральными сетями, он пройдет в декабре 2019 года. Об этом в четверг на форуме "Инвестируй в КЧР" сообщила заместитель директора Центра поддержки предпринимательства КЧР Жанна Сакиева.

"Карачаево-Черкесия считается центром легкой промышленности России, порядка 30-40% головных уборов, вязаных изделий отшиваются у нас. По легкой промышленности у нас тоже запланирован форум. Он пройдет в декабре", - сказала Сакиева в ходе круглого стола "О реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

По ее словам, основной целью проведения форума станет налаживание связей между федеральными сетями, крупными ритейлерами и производителями республики.

В рамках круглого стола спикеры поделились с будущими и настоящими предпринимателями информацией о реализации национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", ответили на возникающие вопросы о мерах поддержки предпринимателей, которая осуществляется центром "Мой бизнес".

О форуме

Межрегиональный бизнес-форум "Инвестируй в КЧР" проходит на площадке всесезонного комплекса "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Участие в форуме принимают представители инвестиционных кругов как федерального, так и регионального уровней, госструктур и институтов развития, малого и среднего бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства.

Организаторами форума выступают Министерство экономического развития КЧР, Центр поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесии при поддержке Института развития государственно-частного партнерства "Регион", Национального агентства развития и продвижения социального предпринимательства и Корпорации развития Северного Кавказа. Стратегический партнер мероприятия - компания "Курорты Северного Кавказа".

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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Предприниматели КЧР представили инвестиционные проекты на бизнес-форуме в Архызе
С инвестиционными проектами выступили более 10 человек
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