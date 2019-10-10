Сакская ТЭЦ в Крыму не получила разрешения на ввод в эксплуатацию

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Построенная Сакская ТЭЦ, которую должны были подключить к сетям Крыма до лета 2019 года, до сих пор не получала разрешительных документов на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщается на сайте Минэнерго РФ по итогам выездного совещания замминистра энергетики РФ Андрея Черезова.

Ранее сообщалось, что присоединение уже построенной второй очереди Сакской теплоэлектроцентрали (Крым) к сетям должно завершиться до июня 2019 года, на станции ведутся пуско-наладочные работы.

"Андрей Черезов провел совещание по строительству Сакской ТЭЦ в Крыму. Заместитель министра обратил внимание на тот факт, что до сих пор не получены все необходимые разрешительные документы для допуска в эксплуатацию Сакской ТЭЦ", - говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Уточняется, что "Крымэнерго" выполнило мероприятии по реализации второго этапа схемы выдачи мощности ТЭЦ, системный оператор согласовал акты выполненных четырех этапов работ, выдача разрешения на эксплуатацию возможна после согласования пятого этапа, это произойдет после успешного завершения комплексных испытаний генерирующего оборудования.

Первая очередь новой Сакской ТЭЦ мощностью 90 МВт начала поставлять электроэнергию в октябре 2018 года. После строительства второй очереди электростанция должна была выйти на мощность 120 МВт.

Новая ТЭЦ в Саках является первым в России объектом генерации, возведенным с использованием оборудования только отечественного производства. После завершения строительных работ на Сакской ТЭЦ планируется увеличить мощности действующей Симферопольской ТЭЦ.