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Японская Omron примет технологическое участие в развитии маркировки в России

Технологические решения Omron уже протестированы участниками проекта по маркировке молока

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Японская компания Omron примет участие в развитии технологической составляющей проекта маркировки и прослеживания продукции в России. Соответствующее соглашение в Москве компания подписала с оператором системы маркировки - Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ).

По данным пресс-службы ЦРПТ, технологические решения Omron уже протестированы участниками проекта по маркировке молока, в частности на производствах компаний "Пискаревский молочный завод" и "Курское молоко".

"Со стороны центрального офиса Omron хотим сказать, что прослеживаемость - один из основных глобальных трендов, и в этой части по отраслевому охвату российская инициатива, наверное, наиболее масштабна в мире. И для компании Omron, которая занимается инновациями, очень важно принять участие в пилотном проекте совместно с ЦРПТ", - заявил на подписании региональный директор Omron по странам СНГ, Ближнего Востока и Африки Александр Мягков, отметив, что штаб-квартира компании и центры разработки по всему миру будут оказывать поддержку проекту.

В ЦРПТ подписание соглашения с Omron назвали логичным шагом. "Мы ожидаем от Omron технологического сотрудничества, демонстрации возможности применения перспективных технологий с целью их оперативного внедрения для нужд российского бизнеса", - заявил представитель ЦРПТ Дмитрий Скорчеллетти.

В свою очередь директор по развитию бизнеса Omron Олег Плющик добавил, что первоочередная задача - сделать совместными усилиями внедрение маркировки безболезненным прежде всего для производителей. "На выходе хотим получить хорошее цельное решение, которое работает", - подытожил он.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной становится маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. 1 января 2020 года станет обязательной маркировка лекарств, 1 июня - готовой молочной продукции. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор - Центр развития перспективных технологий, создавший систему на частные средства на основе государственно-частного партнерства.

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