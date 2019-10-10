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Brexit

Sky: Лондон предлагает ЕС заключить ограниченное соглашение о свободной торговле

Лондон полагает, что это может позволить королевству покинуть состав Евросоюза, как и намечено, до 31 октября

ЛОНДОН, 10 октября. /ТАСС/. Британские переговорщики предлагают Евросоюзу заключить ограниченное соглашение о свободной торговле, которое, по мнению Лондона, может позволить королевству покинуть состав Евросоюза, как и намечено, до 31 октября. Об этом сообщил в четверг телеканал Sky News со ссылкой источники в Брюсселе.

По данным телеканала, такое соглашение позволило бы обнулить все тарифы между Великобританией и странами ЕС, которые появились бы в случае Brexit без сделки. В то же время пока не ясно, каким образом в этом будет решена неизбежная проблема возникновения таможенной границы, что является принципиально важным вопросом применительно к острову Ирландия. Часть из него занимает входящая в состав Евросоюза Республика Ирландия, часть - составная часть Великобритании, Северная Ирландия.

Sky News также замечает, что в Брюсселе воодушевлены результатами сегодняшних переговоров премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона и главы правительства Ирландии Лео Варадкара. По их итогам глава ирландского правительства, заявил, что достижение сделки о Brexit возможно до конца октября. По мнению телеканала, изменение позиции Варадкара может привести к тому, что солидарность с ним проявят и другие европейские лидеры.

Сразу после совместного коммюнике, распространенного по итогам встречи двух премьеров, курс британского фунта стерлингов продемонстрировал активный рост. Курс британской валюты прибавил 1,5% по сравнению с началом торгов и к концу дня преодолел отметку в $1,24 за фунт.

2 октября Джонсон передал председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру предложения Лондона по вопросу североирландской границы, который остается основным препятствием на пути к заключению соглашения об условиях Brexit. В ЕС отметили в них наличие проблемных моментов, которые должны быть устранены Лондоном. В среду главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье сообщил на сессии Европарламента о том, что не видит возможности прийти к соглашению с Лондоном из-за проблемы таможенного контроля на границе Великобритании с Ирландией на основании имеющихся предложений Джонсона.

Соединенное Королевство должно было покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон настаивает на том, что страна не будет просить Брюссель о новых отсрочках и должна покинуть Евросоюз не позднее 31 октября со сделкой или без нее.

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