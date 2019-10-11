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На мероприятия федеральной программы по Курилам в 2020 году потратят почти 1,5 млрд рублей

В 2018 году на реализацию мероприятий ФЦП было направлено 1,73 млрд рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 октября. /ТАСС/. Общий объем субсидий по мероприятиям федеральной целевой программы (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы" в 2020 году составит 1,45 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в правительстве островного региона.

"В рамках федеральной адресной инвестиционной программы [будет выделено] 260 млн рублей, в рамках единой субсидии Минвостокразвития России - 1,19 млрд рублей, источник - изъятые ранее доходы от реализации "Сахалина-2" (нефтегазовый проект - прим. ТАСС)", - сообщил собеседник агентства.

В 2018 году на реализацию мероприятий ФЦП было направлено 1,73 млрд рублей, включая 1,5 млрд рублей из средств единой субсидии.

Ранее в Министерстве экономического развития Сахалинской области ТАСС сообщили, что объем средств, которые будут направлены из федерального бюджета на федеральную целевую программу по развитию Курильских островов в 2020-2022 годах, планируется увеличить на 426 млн рублей для строительства на этих территориях объектов органов внутренних дел.

Федеральное финансирование ФЦП на 2020-2022 годы планируется на уровне 339,5 млн рублей, 442,5 млн рублей и 691,4 млн рублей по годам соответственно. Из них субсидия региону на реализацию мероприятий программы в 2020 году составит 260 млн рублей, в 2021-2022 годах - 295 млн рублей ежегодно.

Теги
РоссияСахалинская область
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