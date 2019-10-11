Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Во всех проверенных Роскачеством пивных напитках выявлены нарушения обязательных требований, в том числе по содержанию пива в них. Об этом говорится в сообщении организации.

Роскачество на первом этапе исследования провело испытание продукции семи торговых марок пивных напитков по 27 показателям качества и безопасности. Все проверенные товары относились к группе напитков недорогого сегмента. "Результаты примененных экспериментальных методик показали, что напитки не соответствовали требованиям к содержанию пивного сусла или пива (не менее 40%)", - говорится в сообщении.

Согласно законодательству, пивные напитки представляют собой алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, в размере не более 7%. В состав такого продукта должно входить пивное сусло в размере не менее 40%, вода с добавлением или без добавления зернопродуктов, сахаросодержащие продукты, хмель и (или) хмелепродукты, плодовое и иное растительное сырье, продукты их переработки, ароматические и вкусовые добавки без добавления этилового спирта.

Результаты лабораторных испытаний экспертов показали, что нарушения обязательных требований присутствовали во всех исследованных товарах. В одном из пивных напитков были зафиксированы нарушения по пенообразованию и пеностойкости, образец другой торговой марки не прошел испытания по массовой концентрации бензойной кислоты, третий образец показал нарушения по крепости (7,7% об. при максимуме в 7%), массовой концентрации бензойной кислоты и массовой концентрации подсластителей (E-954). Схожие нарушения были обнаружены и в других четырех торговых марках пивных напитков.

Также, как подчеркнули в организации, впервые за всю историю исследований Роскачества ни один из исследованных продуктов не соответствовал ГОСТу по органолептическим показателям. По данным экспертов, проверенные напитки не обладали вкусом "сброженного солодового напитка с хмелевыми горечью и ароматом". По данным специалистов, на этикетках некоторых напитков отсутствовала информация о производителе, на этикетках других, наоборот, было указано сразу несколько адресов.

Получив от Роскачества результаты исследования, участники рынка либо вообще не шли на контакт, либо отказывались от своей продукции. Однако магазины сняли некачественные товары с продажи. В Роскачестве подчеркнули, что полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что существующая классификация пивных напитков вводит потребителей в заблуждение относительно их состава и свойств. Ввиду отсутствия четких идентификационных признаков она способствует так называемой легальной фальсификации.

Мнение участников рынка

"Индустрия крайне заинтересована в том, чтобы эти псевдопивные напитки, являющиеся по сути слабоалкогольной продукцией, произведенной с использованием этилового спирта, раз и навсегда исчезли из продажи", - подчеркнул исполнительный директор Союза российских пивоваров Вячеслав Мамонтов. Официальной статистики по доле рынка, занимаемой "псевдопивными напитками", нет. Однако, по оценке участников рынка, она незначительна.

"Тем не менее, Союз российских пивоваров считает, что контроль государства в части борьбы с производителями псевдопивных напитков должен быть усилен. Кроме того, Союз предлагает ввести норму, запрещающую производство пивных напитков с использованием пива, приобретенного на другом предприятии, и соответствующие обоснования данной меры уже переданы в Росалкогольрегулирование и Минфин", - уточнил Мамонтов.

Как отметила заместитель генерального директора по научной работе "Росспиртпрома" Алла Даниловцева, сложившаяся подмена понятий слабоалкогольных напитков на пивные не только вводит потребителей в заблуждение, но и оказывает негативное влияние на экономику.

"Во-первых, производство слабоалкогольных напитков подлежит лицензированию, а пивных напитков - нет. Во-вторых, акциз на слабоалкогольные напитки выше, чем на пивные. В-третьих, использование этилового спирта (закупка, транспортировка, хранение) для производства слабоалкогольных напитков подлежит особому учету", - пояснила она.