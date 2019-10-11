"Ъ": аэропортам разрешат инфраструктурный сбор

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит проект правил недискриминационного доступа к инфраструктуре аэропортов, в котором аэропортам будет разрешено вводить инфраструктурный сбор с хендлинговых компаний, сообщает "Коммерсантъ".

Некоторые аэропорты России (например, Домодедово, Пулково, Кольцово, Платов и прочие) уже несколько лет взимают инфраструктурный сбор, однако законодательно он не оформлен, уточняется в сообщении.

Многие авиакомпании, владеющие хендлинговым бизнесом, относятся к сбору крайне негативно, поскольку считают его проявлением монополизма, и просят отменить данную меру.

Инфраструктурный сбор с хендлинговых компаний, как рассказали "Ъ" в Smartavia, применяется с 2012 года и есть как почти во всех относительно крупных аэропортах РФ, прошедших модернизацию, так и почти всех иностранных аэропортах, включая СНГ. Его размер колеблется от €0,5 евро до €1 за человека. В среднем, как пишет издание, в год его объем может составлять €50-75 млн.