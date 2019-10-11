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"ЛиАЗ" отзывает в России 114 автобусов модели "Круиз"

Как сообщили в Росстандарте, в ходе ремонта будут заменены подушки сидений, усилены их крепления и крепления багажных полок

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. ООО "Ликинский автобусный завод" отзывает 114 автобусов ЛиАЗ-5290 и ЛиАЗ-5291 (коммерческое наименование "Круиз"), сообщает Росстандарт.

Отзыв касается 74 автобусов ЛиАЗ-5290, реализованных с декабря 2017 года по настоящее время, и 40 автобусов ЛиАЗ-5291, реализованных с декабря 2014 года по август 2017 года.

"По результатам испытаний автобуса ЛиАЗ "Круиз", проведенных Росстандартом в аккредитованной лаборатории, выявлен ряд документарных и конструктивных несоответствий требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", и их реализация приостановлена. По итогам дополнительных испытаний и утверждения технических решений будет рассмотрен вопрос о возобновлении реализации, а владельцы находящихся в эксплуатации автобусов смогут предъявить их для ремонта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе ремонта будут заменены подушки сидений, усилены их крепления и крепления багажных полок.

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