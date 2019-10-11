Лукашенко предложил в рамках СНГ вернуться к полномасштабной промышленной кооперации

МИНСК, 11 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости расширения внутренних рынков стран СНГ за счет либерализации торговли, а также создания новых совместных производств. С таким заявлением он выступил в пятницу в Ашхабаде на заседании Совета глав государств СНГ.

"Мощный резерв видится в расширении внутреннего рынка наших стран, повышении его емкости. Прежде всего за счет дальнейшей либерализации торговли как товарами, так и услугами", - отметил белорусский лидер, слова которого приводит агентство БелТА.

Лукашенко также видит дополнительные возможности для расширения экономического взаимодействия в возврате "к полномасштабной промышленной кооперации, созданию новых совместных конкурентоспособных производств". Президент Белоруссии назвал актуальной подготовленную к проходящему в Ашхабаде саммиту Декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве. "События в мире показывают, что назрела объективная необходимость укрепления СНГ как самодостаточного и эффективного объединения. А экономика была и остается фундаментом нашего взаимодействия", - сказал Лукашенко.

Он считает важным то, что этот документ "еще раз подтвердил стремление к консолидации экономических потенциалов" стран СНГ, "к углублению производственно-кооперационных и торговых связей". Лукашенко выразил поддержку инициативам активизировать сотрудничество в области транспорта, энергетики, промышленной кооперации, взаимных инвестиций и торговли.

Кроме того, глава Белоруссии выразил заинтересованность в скором завершении работы над проектом соглашения о свободной торговле услугами. "Использование потенциала этого сектора отвечает интересам всех государств содружества. Но надо признать, что процесс подготовки соглашения на экспертном уровне неоправданно затянулся. Думаю, целесообразно установить жесткие временные рамки для окончательной доработки документа", - сказал Лукашенко. Он также отметил, что страны СНГ уже завершают подготовку Стратегии экономического развития на период до 2030 года. Лукашенко предложил дополнить документ конкретными проектами, которые могут стать общими перспективными точками экономического роста. "Предлагаю поручить исполкому совместно с правительствами еще раз поработать над этой темой и внести соответствующие предложения", - заявил президент Белоруссии.