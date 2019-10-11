Поступление налогов по упрощенной системе в бюджет Москвы за 9 месяцев выросло на 18%

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Поступления налогов в бюджет Москвы от организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), за девять месяцев текущего года выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в пятницу пресс-служба столичного Комплекса экономической политики.

"Московские организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, перечислили за девять месяцев 2019 года в городской бюджет 84,1 млрд рублей налогов, превысив на 18% показатель аналогичного периода 2018 года", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Отмечается, что поступления от налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (по ставке 6%), составили 63,8 млрд рублей - на 19% больше, чем за девять месяцев 2018 года. Налогоплательщики, выбравшие объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов" (ставка 15%), уплатили 20,3 млрд рублей налогов, что превышает показатель за аналогичный период предыдущего года на 14%.

По словам главы столичного департамента экономической политики и развития города Дениса Тихонова, которого также цитирует пресс-служба, упрощенная система налогообложения пользуется популярностью у малого бизнеса благодаря удобству, связанному с низкими налоговыми ставками и простой отчетностью.

Тихонов отметил, что правительство РФ подготовило поправки Налоговый кодекс, в соответствии с которыми максимальный размер годового дохода для применения УСН планируется повысить со 150 млн рублей до 200 млн рублей. "Новый порядок позволит налогоплательщику с годовым доходом от 150 млн до 200 млн рублей сохранить право работать на УСН и платить налог по повышенным ставкам: 8% для объекта налогообложения "доходы" и 20% - если объектом являются "доходы минус расходы". Эта мера будет способствовать дальнейшему развитию малого бизнеса и увеличению поступлений в бюджет от УСН", - отметил Тихонов, чьи слова приводятся в сообщении.