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Греф: ответственность за кражу личных данных клиентов банков нужно существенно ужесточать

Глава Сбербанка отметил, что "человек, который украл кошелек с тысячей рублей несет более суровую ответственность, чем человек, который украл данные и позволил украсть деньги у тысячи людей"
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Ответственность за кражу личных данных клиентов банков нужно существенно ужесточить. Такое мнение высказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Сегодня человек, который украл кошелек с тысячей рублей несет более суровую ответственность, чем человек, который украл данные и позволил украсть деньги у тысячи людей. Конечно, нужно расширять состав преступления в Уголовном кодексе, нужно менять процессуальное законодательство, которое бы позволяло быстро фиксировать (факт кражи - прим. ТАСС) и, конечно, нужно ужесточать наказание", - сказал Греф.

В начале октября 2019 года Сбербанк сообщил, что данные о 5 тыс. кредитных карт клиентов банка были скомпрометированы. По данным Сбербанка, его сотрудник в конце сентября этого года продал одной из преступных групп в теневом интернете 5 тыс. учетных записей кредитных карт клиентов.

По словам Грефа, банк после утечки данных провел ряд мероприятий технического и юридического характера.

Глава Сбербанка считает, что самое страшное преступление - это преступление внутри компании. "Это очень серьезный вызов, как защититься от этого. Слава богу, что это не имело никаких серьезных последствий для клиентской базы. Деньги бы не похитили - наши системы имеют тройную систему защиты, не был шансов ни у кого", - пояснил он. Греф подчеркнул, что Сбербанку нужно выстроить такую же мощную систему защиты внутри кредитной организации.

Теги
РоссияГреф, Герман Оскарович
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