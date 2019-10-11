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Спецпредставитель президента рассказал про потенциал России в стандартизации новых рынков

По мнению Дмитрия Пескова, у РФ есть все возможности стать одной из стран-лидеров в этой области

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Россия имеет все возможности стать одной из стран-лидеров в разработке правил работы новых рынков, где будут использоваться массивы данных (big data), генерируемых автомобилями. Об этом в пятницу на форуме "Автодата" в Москве заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

На форуме состоялось подписание документа о принятии новых членов в проектный консорциум "Автодата.Рус", который был создан в России в сентябре. Количество организаций и ведомств, представленных в нем, достигло 81. Задача консорциума - развитие одноименной платформы, которая будет исполнять функцию объединения big data в автосфере, и создания цифровой среды для участников движения в РФ, в том числе предоставлять новые сервисы для удаленной диагностики транспорта и медосмотра водителей, контроля состояния автомобиля и др. Проект национальной сервисной телематической платформы "Автодата" реализуется во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, объем финансирования до конца года составляет 325 млн руб.

"Мы здесь серьезно впереди многих других стран, у которых, может быть, есть гораздо более сильная автомобильная промышленность, но практически ни у кого в мире нет сегодня способности собираться и вырабатывать общие политики с точки зрения данных. Здесь та уникальная ситуация, когда, с одной стороны, государство в виде ведущих министерств, с другой стороны, крупный бизнес, как автомобильный непосредственно, так и совершенно новый (такой как компания "Яндекс"), которые собираются вместе. В этой самой синергии мы можем собрать стратегию, которая позволит нам как минимум войти в "тройку" [стран-лидеров] установления правил в эпоху 2020-х годов", - сказал Песков.

Он также отметил необходимость решения целого ряда задач при разработке механизмов работы рынков будущего в сфере транспорта, в том числе по определению приоритетных видов энергоносителей, которые будет использовать транспорт будущего, и изменению приоритетов в сфере антимонопольной политики.

"Мы должны будем понять, что мировой рынок важнее российского, и что мы обязаны туда двигаться. <...> Мы должны будем перейти к моделям, в том числе, поощрения квазимонополий на внутреннем рынке, в случае, если эти квазимонополии формируют конкурентное преимущество России на рынке глобальном. Это совершенно другой подход, чем тот, который существует сегодня", - сказал спецпредставитель президента РФ.

Форум

Ежегодный форум инновационных транспортных технологий "Автонет 2019", посвященный развитию беспилотного транспорта, цифровых сервисов и новых услуг в сфере автотранспорта, проходит в Москве 11 октября. В нем участвуют ученые, представители инновационного бизнеса, государственной власти и институтов развития. Организаторами конференции выступают рабочая группа Национальной технологической инициативы "Автонет" и Министерство промышленности и торговли РФ.

НТИ

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - государственная программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Задачи Национальной технологической инициативы интегрированы в нацпроект "Наука". Программа НТИ состоит из одиннадцати направлений, включая рынок "Автонет", для развития которого создана одноименная рабочая группа, выступающая организатором форума. Функции проектного офиса НТИ исполняет АО "Российская венчурная компания".

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