NYT: авиарегулятор США не уделил внимания особенностям системы управления Boeing 737

ТАСС, 11 октября. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США не уделило должное внимание особенностям новой системы управления самолета Boeing 737 MAX. Об этом в пятницу сообщила The New York Times со ссылкой на черновой вариант доклада комиссии по контролю над модернизацией систем Boeing 737 MAX.

По данным издания, в черновом варианте доклада, который будет вскоре опубликован, комиссия критикует систему ФАУ, занимающуюся сертификацией самолетов. В отчете, в частности, подчеркивается, что американский регулятор уделил недостаточно внимания особенностям системы улучшения характеристик маневрирования (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). "Информация и обсуждения MCAS были очень выборочными, обсуждения проходили между разрозненными группами, что затрудняло изучение работы системы", - отмечается в докладе. Кроме того, в отчете сообщается, что ФАУ было слишком сфокусировано на особенностях новой системы и не уделило должного внимания тому, как эта система в целом влияет на функционирование самолета.

Комиссия также выявила, что компания Boeing не уведомила ФАУ, что система улучшения маневрирования была сильно изменена в ходе разработки конструкции самолета, а документы, описывающие опасность, которую потенциально может представлять система, не были обновлены.

Глава ФАУ Стив Диксон сообщил, что он "примет во внимание каждую рекомендацию и предпримет соответствующие меры".

Сейчас Boeing работает над улучшением системы маневрирования, доработанная версия которой будет установлена на самолетах 737 MAX, когда они вновь начнут использоваться для авиаперевозок.

Федеральное авиационное управление США объявило о создании совместной комиссии по контролю над модернизацией систем Boeing 737 MAX в апреле. Решение было принято после крушения самолета данной модели в Эфиопии, в результате чего погибли 157 человек, и авиакатастрофы в Яванском море, унесшей жизни 189 человек.