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Северный Кавказ

Депутаты Ставрополья утвердили увеличение доходов краевого бюджета на 2019 год на 4,5%

Увеличение поступлений обусловлено ростом налоговых и неналоговых доходов, а также поддержкой федерального бюджета

СТАВРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Дума Ставропольского края в пятницу утвердила увеличение доходов бюджета региона на 5 млрд рублей в 2019 году, рост составит порядка 4,5%.

"Проект закона предусматривает уточнение основных характеристик краевого бюджета [на 2019 год], в том числе с увеличением общего объема доходов на более чем 5 млрд рублей, и с одновременным увеличением расходов на 4 млрд 643 млн рублей", - сообщил перед утверждением предложенных корректировок председатель Контрольно-счетной палаты региона Андрей Колесников.

Увеличение поступлений обусловлено ростом налоговых и неналоговых доходов, а также поддержкой федерального бюджета. Изменения параметров бюджета краевые парламентарии поддержали единогласно, рассмотрение прошло сразу в двух, в том числе окончательном, чтениях. Одновременно депутаты утвердили и увеличение расходов.

"Порядка 80% предлагаемых корректировок в сторону увеличения приходится на реализацию семи госпрограмм - развитие здравоохранения, образования, сохранение и развитие культуры, развитие жилищно-коммунального комплекса, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, развитие транспортной системы, охрана окружающей среды и так далее", - пояснил Колесников.

После внесенных корректировок доходы бюджета Ставрополья достигли 114 млрд 562 млн рублей, расходы - 119 млрд 385 млн рублей. В ноябре 2018 года парламентарии утвердили региональный бюджет на 2019 год с профицитом в 1,29% от доходов региона. Доходы составляли 108,6 млрд рублей, расходы - 107,2 млрд рублей. В феврале 2019 года эти параметры уже уточнялись.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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