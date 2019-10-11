Поврежденный иранский танкер вышел из Красного моря и взял курс на Персидский залив

ТЕГЕРАН, 11 октября. /ТАСС/. Иранский танкер, на котором в пятницу произошли два взрыва, покинул Красное море и взял курс на Персидский залив. Об этом сообщило агентство Меhr со ссылкой на Национальную иранскую нефтяную компанию.

По ее данным, обстановка на танкере Sabiti стабилизировалась.

Взрывы произошли в пятницу утром на иранском танкере, когда он находился неподалеку от саудовского порта Джидда. Судно принадлежит Национальной иранской нефтяной компании. В результате взрывов были повреждены два нефтяных резервуара, вследствие чего нефть попала в Красное море. Никто из членов экипажа танкера не пострадал.