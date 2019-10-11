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Северный Кавказ

Ставрополье снизит расходы на обслуживание госдолга в 2019 году

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, общий объем затрат на обслуживание госдолга в регионе составит порядка 761,8 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Затраты бюджета Ставропольского края на обслуживание государственного долга региона снизятся в 2019 году, сообщила в пятницу министр финансов края Лариса Калинченко при рассмотрении корректировок краевого бюджета в Думе региона.

"Только одна позиция идет на сокращение - более 200 млн рублей, это расходы на обслуживание государственного долга Ставропольского края", - сказала она.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, общий объем затрат на обслуживание госдолга в регионе в 2019 году составит порядка 761,8 млрд рублей. "Снижается процентная ставка за пользование кредитными ресурсами, мы сразу перекредитовываемся после того, как учетная ставка Центробанка меняется, идет и сокращение времени заимствования ресурса, благодаря использованию механизма [кратковременных кредитов] и активной работе с федеральным казначейством", - отметила Калинченко.

Ранее губернатор края Владимир Владимиров сообщил ТАСС, что общий объем госдолга региона может в 2019 году сократиться на 5 млрд рублей, что составляет порядка 15% от его существующего уровня. По итогам 2018 года государственный долг Ставропольского края сократился до 33 млрд рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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