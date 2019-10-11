В СФ заявили, что доходы бюджета можно увеличить за счет взыскания налоговых долгов

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Доходную часть федерального бюджета можно увеличить за счет взыскания долгов россиян по налоговым платежам, общий объем которых на данный момент превысил 1,2 трлн рублей, говорится в заключении комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам на проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (документ имеется в распоряжении ТАСС).

"Комитет считает, что доходную часть федерального бюджета можно увеличить за счет продолжения активной работы налоговых органов по погашению имеющейся задолженности по налогам, пошлинам и сборам, совершенствования контроля за достоверным декларированием таможенной стоимости товаров, проведения комплекса мероприятий в части сокращения теневого сектора экономики, сокращения неэффективных налоговых льгот и освобождений", - говорится в документе.

Как отмечается в заключении комитета, на 1 января 2019 года совокупная задолженность по федеральным налогам и сборам с учетом пеней и штрафов, а также таможенным платежам составила 1,247 трлн рублей.

Кроме того, в комитете обращают внимание на рост налоговых расходов. "К 2020 году они увеличатся уже на 26,2% по сравнению с 2018 годом. В 2020 году сумма налоговых расходов составит 4,1 трлн рублей, к 2022 году - 4,6 трлн рублей", - сказала заместитель председателя комитета Елена Перминова, которая представляла заключении на заседании комитета.