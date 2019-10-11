Внешний долг России на 1 октября вырос на 3,7%

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2019 года составил $471,6 млрд, увеличившись с начала года на $16,9 млрд, или на 3,7%. Об этом сообщает Банк России.

"Важную роль сыграло приобретение нерезидентами в первой половине года суверенных ценных бумаг, а также рост задолженности в рамках отношений прямого инвестирования прочих секторов, частично скомпенсированные продолжающимся сокращением внешних долговых обязательств банков", - отмечает регулятор.

По итогам 2018 года внешний долг РФ составлял $454,68 млрд.