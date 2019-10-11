Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Туск призвал Турцию прекратить бурение у берегов Кипра

Эти действия наносят ущерб отношениям Анкары с Брюсселем, считает глава Евросовета

НИКОСИЯ, 11 октября. /ТАСС/. Глава Евросовета Дональд Туск призвал власти Турции прекратить буровые работы на газовом месторождении в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, которые, по его словам, наносят ущерб отношениям Анкары с Брюсселем. Об этом он заявил в пятницу в Никосии после встречи с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом.

"Я призываю Турцию прекратить эту деятельность, поскольку она подрывает не только недавние усилия по возобновлению переговоров по кипрскому урегулированию, но также и добрососедские отношения между ЕС в целом и Турцией", - заявил председатель Европейского совета.

Обращаясь к главе кипрского государства, Туск подчеркнул: "Я приехал, чтобы продемонстрировать нашу полную солидарность с вами перед лицом продолжения Турцией бурения в водах у побережья Кипра. Европейский совет решительно осудил эти незаконные действия". Он добавил, что ЕС демонстрирует официальной Никосии свою поддержку и в свете новых буровых работ, которые Анкара начала с конца прошлой недели.

Президент островного государства подчеркнул, что "новая незаконная буровая операция Турции в лицензированных участках внутри исключительной экономической зоны Республики Кипр является очевидным попранием суверенных прав" граждан его страны, а также международного права. "Эти действия представляют собой беспрецедентную эскалацию противоправного поведения Турции и наиболее серьезную провокацию к данному моменту", - констатировал глава республики.

Газовое месторождение

На шельфе и в ИЭЗ Кипра были найдены крупные месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила месторождение "Афродита", запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд кубометров.

Не признающая Республику Кипр Турция оспаривает границы ИЭЗ этого островного государства и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведывательного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. Буровые суда, направляемые в эту зону Анкарой на основании лицензий самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), находятся под охраной кораблей Военно-морских сил Турции.

Турецкие власти уже давно поясняют, что осуществляемая ее буровыми судами разведка углеводородного сырья направлена на защиту интересов турок-киприотов. Эти действия всегда вызывали протест официальной Никосии, а ЕС в ответ ввел против Турции санкции.

Теги
КипрТурцияАнастасиадис, НикосТуск, Дональд
Реклама на ТАСС
Трамп заявил, что будущая торговая сделка с Китаем не потребует одобрения Конгресса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС