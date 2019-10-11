Туск призвал Турцию прекратить бурение у берегов Кипра

НИКОСИЯ, 11 октября. /ТАСС/. Глава Евросовета Дональд Туск призвал власти Турции прекратить буровые работы на газовом месторождении в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, которые, по его словам, наносят ущерб отношениям Анкары с Брюсселем. Об этом он заявил в пятницу в Никосии после встречи с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом.

"Я призываю Турцию прекратить эту деятельность, поскольку она подрывает не только недавние усилия по возобновлению переговоров по кипрскому урегулированию, но также и добрососедские отношения между ЕС в целом и Турцией", - заявил председатель Европейского совета.

Обращаясь к главе кипрского государства, Туск подчеркнул: "Я приехал, чтобы продемонстрировать нашу полную солидарность с вами перед лицом продолжения Турцией бурения в водах у побережья Кипра. Европейский совет решительно осудил эти незаконные действия". Он добавил, что ЕС демонстрирует официальной Никосии свою поддержку и в свете новых буровых работ, которые Анкара начала с конца прошлой недели.

Президент островного государства подчеркнул, что "новая незаконная буровая операция Турции в лицензированных участках внутри исключительной экономической зоны Республики Кипр является очевидным попранием суверенных прав" граждан его страны, а также международного права. "Эти действия представляют собой беспрецедентную эскалацию противоправного поведения Турции и наиболее серьезную провокацию к данному моменту", - констатировал глава республики.

Газовое месторождение

На шельфе и в ИЭЗ Кипра были найдены крупные месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила месторождение "Афродита", запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд кубометров.

Не признающая Республику Кипр Турция оспаривает границы ИЭЗ этого островного государства и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведывательного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. Буровые суда, направляемые в эту зону Анкарой на основании лицензий самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), находятся под охраной кораблей Военно-морских сил Турции.

Турецкие власти уже давно поясняют, что осуществляемая ее буровыми судами разведка углеводородного сырья направлена на защиту интересов турок-киприотов. Эти действия всегда вызывали протест официальной Никосии, а ЕС в ответ ввел против Турции санкции.