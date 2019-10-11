Трамп указал на прогресс в американо-китайских переговорах по торговле

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп указал в пятницу на достигнутый прогресс в американо-китайских переговорах по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

"Много чего хорошего происходит на торговых переговорах с Китаем. Более теплые чувства, чем в недавнем прошлом, больше похоже на старые времена. Я проведу встречу с вице-премьером [Госсовета КНР Лю Хэ] сегодня [в пятницу]. Все хотели бы, чтобы произошло что-то значительное!" - написал президент.

Новый раунд двухдневных торговых переговоров между США и Китаем начался 10 октября в Вашингтоне. Лю Хэ провел консультации с американским министром финансов Стивеном Мнучиным и представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером.

Китай и США с целью устранения торговых противоречий уже несколько месяцев ведут напряженные переговоры.

В сентябре рабочие группы двух стран предварительно обсудили проблемы торгового дисбаланса и защиты инвесторов. По словам Лю Хэ, Пекин положительно оценил шаги американской стороны, которая перенесла с 1 на 15 октября повышение пошлин с 25% до 30% на китайские товары. В свою очередь власти Китая решили с 17 сентября освободить от дополнительных тарифов 16 наименований продукции из Соединенных Штатов.