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Трамп заявил, что будущая торговая сделка с Китаем не потребует одобрения Конгресса

Американский президент сообщил, что подпишет документ от лица Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что не намерен проводить возможное американо-китайское соглашение в торговой сфере через процедуру одобрения в Конгрессе и подпишет документ от лица Соединенных Штатов. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

"Одним из важных моментов, связанных с [возможным торговым] соглашением с Китаем, является тот факт, что в силу разных причин нам не нужно проходить через очень длительный и политически сложный процесс одобрения [документа] в Конгрессе. Когда сделка будет заключена, я сам поставлю подпись [под документом] от лица нашей страны", - написал президент.

"Быстро и чисто!" - заключил Трамп. Он не пояснил причин, по которым сделка не требует одобрения в Конгрессе. При этом торговое Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA) уже больше года ожидает одобрения со стороны американских законодателей. В сентябре 2018 года Вашингтон, Мехико и Оттава достигли соглашения о новом торговом договоре, который придет на смену устаревшему Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

Новый раунд двухдневных торговых переговоров между США и Китаем начался в четверг в Вашингтоне. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провел консультации с американским министром финансов Стивеном Мнучиным и представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером.

Китай и США с целью устранения торговых противоречий уже несколько месяцев ведут напряженные переговоры.

В сентябре рабочие группы двух стран предварительно обсудили проблемы торгового дисбаланса и защиты инвесторов. По словам Лю Хэ, Пекин положительно оценил шаги американской стороны, которая перенесла с 1 на 15 октября повышение пошлин с 25% до 30% на китайские товары. В свою очередь, власти Китая решили с 17 сентября освободить от дополнительных тарифов 16 наименований продукции из Соединенных Штатов.

Теги
СШАКитайТрамп, Дональд
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