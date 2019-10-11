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Депутаты Госдумы предложили увеличить субсидии на жилье для сирот в пять раз

На эти цели предлагается выделять ежегодно до 33 млрд рублей

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Очередь на жилье для детей-сирот в РФ можно ликвидировать за пять лет при условии увеличения в федеральном бюджете размера ежегодных субсидий почти в пять раз - до 33 млрд рублей. Это следует из заключения комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ на проект закона о федеральном бюджете на 2020-й год и на плановый период 2021-2022 годы, которое есть в распоряжении ТАСС.

Законодательством гарантируется предоставление жилья детям-сиротам по достижении возраста 18 лет. Длительность исполнения этой нормы не установлена, в отдельных субъектах РФ ожидание достигает более 10 лет.

"Наш комитет предлагает в проекте федерального бюджета предусмотреть увеличение средств на обеспечение жильем детей-сирот с 7,7 млрд рублей ежегодно до 33 млрд рублей по соответствующей статье бюджета. Это позволит ликвидировать существующую очередь в течение пяти лет", - сказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

По словам депутата, при текущем объеме финансирования на ликвидацию очередей на жилье для детей-сирот в РФ потребуется не менее 30 лет.

В мае в Счетной палате сообщали, что почти 275 тыс. детей-сирот в России стоят в очереди на получение жилья. Согласно мониторингу контрольного органа, на недостаточный уровень финансирования в сфере обеспечения жильем детей-сирот указывают более 30% регионов. В Счетной палате отмечают, что в целом по РФ ситуация по обеспечению жильем детей-сирот не улучшилась, а установленные полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ выполняются ненадлежащим образом.

В конце сентября в ходе обсуждения законопроекта об исполнении федерального бюджета за 2018 год на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Минфину создавать рабочие группы для решения проблемы обеспечения жильем детей-сирот в регионах.

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