Замглавы МИД РФ обсудил с главой ФАО сотрудничество по восстановлению сельхозсектора Сирии

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй обсудили расширение сотрудничества с привлечением российских экспертов, а также совместную работу в рамках осуществления проекта по восстановлению сельскохозяйственного сектора Сирии. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества по отраслевым приоритетам мандата ФАО. Выражена готовность к углублению взаимодействия в сфере борьбы с голодом на международном уровне, улучшения качества питания, рационального управления почвенными ресурсами, борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам с привлечением российского экспертного потенциала", - сообщили в дипведомстве.

Кроме того, на встрече была отмечена обоюдная заинтересованность в реализации программ технического содействия в области продовольственной безопасности в нуждающихся странах, в том числе в условиях посткризисного восстановления. "В конкретном плане обсуждены параметры совместной работы в рамках реализации проекта по восстановлению сельскохозяйственного сектора Сирии", - добавили в МИД РФ.