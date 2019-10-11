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ВТБ планирует расширить офис в Шанхае к концу 2019 года

При этом глава банка отметил, что в настоящий момент ВТБ работает в 16 странах

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. ВТБ наблюдает рост спроса на коммерческие банковские услуги в китайско-российских деловых отношениях, планирует расширить офис в Шанхае, в том числе за счет значительного увеличения штата к концу этого года. Об этом в интервью журналу Euromoney сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

"В то же время мы наблюдаем рост спроса на коммерческие банковские услуги, операции с иностранной валютой и финансированием торговых операций в китайско-российских деловых отношениях. Так что планируем расширить наш офис в Шанхае, в частности путем значительного увеличения персонала к концу года", - сказал он.

При этом Костин отметил, что в настоящий момент ВТБ работает в 16 странах, занимаясь в основном поддержкой экспортно-импортных операций российских клиентов.

"Таким образом, сегодня на международные активы приходится около 11% нашей банковской группы. Россия - наша цель номер один. Все остальное существует лишь для поддержки деятельности в России, потому что Россия является частью международной экономики", - подчеркнул глава ВТБ.

Теги
РоссияКостин, Андрей Леонидович
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