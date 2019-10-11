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Эксперт: растущие потребности российских компаний говорят о важности облачных сервисов

Согласно данным International Data Corporation, рынок "облаков" растет в среднем на 22,3% в год и к 2023 году достигнет $500 млрд

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российские финансовые корпорации и банки должны начинать активную миграцию в облачные сервисы в связи с растущими потребностями хранить огромные массивы данных. Облачные технологии и их необходимость для российских компаний стали одной из центральных тем, которые обсуждались в пятницу на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

Облачный мир

Сегодня предоставлением облачных услуг занимаются почти все крупнейшие IT-компании, такие как Microsoft, Amazon, Google, IBM. С точки зрения потребления облачные технологии пользуются огромным спросом, о чем говорит хотя бы то, что все представители рейтинга крупнейших мировых компаний Fortune Global 500 уже используют облачные услуги.

Традиционно облачный рынок состоит из трех сегментов: Infrastructure as a Service (IaaS, услуга по предоставлению вычислительной инфраструктуры для запуска приложений), Platform as a Service (PaaS, предоставление платформы для разработки и развертывания приложений в "облаке") и Software as a Service (SaaS, предоставление доступа сразу к приложению в облаке). Облачные технологии необходимы, в частности, для получения мгновенного доступа к информации, снижения затрат на хранение данных и вычислительные мощности, повышения надежности хранения информации.

"Исторически "облако" - это оптимизация и автоматизация. Это история про эффективность, скорость и гибкость. IaaS - это помощь клиенту абстрагироваться от физической инфраструктуры, где любое масштабирование занимает от 4 до 8 месяцев. Инфраструктура из "облака" - 3-10 минут максимум, пояснил в ходе дискуссии на Finopolis генеральный директор SberCloud Александр Сорокоумов. - Если мы говорим про PaaS, то это помогает разработчику абстрагироваться не только от инфраструктуры, но и от платформы разработки и использовать набор платформенных сервисов. Если PaaS - это 20-30 продуктов в платформе, в IaaS - сотни, то SaaS - это тысячи, десятки и сотни тысяч разных решений".

Согласно данным International Data Corporation (IDC), рынок "облаков" растет в среднем на 22,3% в год и к 2023 году достигнет $500 млрд, что может сделать предоставление облачных услуг самым прибыльным IT-бизнесом в мире. При этом наиболее популярным сегментом станет SaaS, на долю которого придется половина всех публичных "облаков". Кроме того, по оценкам Cisco, к 2021 году 94% всех рабочих операций будут так или иначе выполняться в облачной инфраструктуре.

Объем российского рынка "облаков", по расчетам IDC, за сегодняшний день оценивается в более чем $800 млн, в среднем он растет по 25% в год и уже в этом году может достигнуть 1 млрд долларов, причем двузначные темпы роста буду сохраняться как минимум до 2023 года.

Заоблачное будущее

Сегодня облачные услуги используются во многих сферах, в частности эта услуга необходима банкам, которые хотят развивать продукты на основе передовых технологий. Такие технологии, как "интернет вещей", машинное обучение, большие данные, невозможно обрабатывать без "облаков" в силу высоких требований к вычислительным мощностям.

Как рассказал генеральный директор SberCloud, потребность облачных услуг в России растет, в связи с чем появляется необходимость для компаний, предоставляющих подобные услуги, использовать эту возможность. "Полгода назад мы начали нашу операционную деятельность. С тех пор мы запустили в коммерческое и промышленное использования два ключевых продукта: виртуальные центры обработки данных и резервное копирование. Этим мы закрыли больше 90% текущих клиентских необходимостей и предложений, которые есть на российском рынке", - подчеркнул он.

Сегодня спрос на облачные технологии в России подтверждается тем, продолжил Сорокоумов, что порядка 90% российских IT-компаний планируют использовать "облака". "Однако на сегодня в России, к сожалению, картина очень консервативная. Всего 4% потребления инфраструктуры вообще происходит из "облака", 96% - это классическое IT. Потому что люди боятся и не понимают, как это работает", - посетовал он, выразив при этом уверенность, что сейчас российский рынок полностью готов к тому, чтобы начать активно использовать "облака".

Говоря о возможностях, которые есть сейчас у технологических компаний, предоставляющих облачные услуги, Сорокоумов привел в пример SberCloud. "Мы верим, что за ближайшие два года мы сможем по количеству и качеству сервисов сильно приблизиться к Amazon Web Service, Google Cloud Platform и Microsoft Azure", - сказал CEO SberCloud.

О SberCloud

SberCloud (ООО "Облачные технологии") - облачная платформа Группы Сбербанк, предоставляющая услуги на базе ИТ-архитектуры крупнейшего банка России, СНГ и Восточной Европы. Инфраструктура, информационно-технологические платформы и услуги SberCloud являются основой цифровой экосистемы группы Сбербанк, а также предоставляются внешним клиентам - компаниям и государственным организациям.

Форум Finopolis проводится Банком России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Ежегодно форум собирает около полутора тысяч участников из российских и зарубежных компаний, экспертов и представителей органов власти. Программа форума включает в себя выставочную зону, в которой лидеры рынка и молодые компании представляют свои достижения и планы в области финтеха, и конкурс финтех-стартапов.

Теги
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