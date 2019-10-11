Ассоциация "Финтех" разработала стандарты открытых API

СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Ассоциация "Финтех" (АФТ) разработала стандарты использования открытых интерфейсов (API), в ближайшее время эти стандарты будут вынесены на публичное обсуждение. Об этом сообщила управляющий директор ассоциации Татьяна Жаркова на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

"В настоящей момент на площадке ассоциации разработаны стандарты по доступу к счету и платежных API и в ближайшее время мы планируем вынести их на публичное обсуждение на технический комитет. Дальше стандарты будут утверждены как отраслевые стандарты", - сказала она.

Жаркова добавила, что в ближайшее время ассоциация совместно с банками планирует всевозможные тестирования данной технологии.

Помимо этого управляющий директор АФТ сообщила, что ассоциация направила разработанную "Концепцию открытых API" в Банк России на одобрение.

"На площадке ассоциации совместно с участниками была разработана концепция внедрения открытых API в России. <...> Концепция передана сейчас на рассмотрение в Центральный банк", - добавила Жаркова.

Три основных положения этой концепции - необходимость получения прямого согласия клиента, стандартизация открытых API как в части информационной безопасности, так и в части данных, а также необходимость аккредитации получателя API.