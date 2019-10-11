Власти Крыма и Севастополя запросили 22,4 млрд рублей на строительство сетей до 2024 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Власти Крыма и Севастополя подали заявку на строительство в 2020-2023 годах на полуострове энергосетевых объектов, общее финансирование которых оценивается в 22,4 млрд рублей, сообщается в пятницу на сайте Минэнерго России.

"Совет Министров Республики Крым направил на рассмотрение в Минэнерго России список из 52 мероприятий по строительству и реконструкции высоковольтных линий и подстанций напряжением 35 и 110 кВ в 2020-2023 годах, на общую сумму 16,7 млрд рублей. Правительством Севастополя подготовлены предложения, предусматривающие строительство 10 новых объектов энергоснабжения на общую сумму 5,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также продолжаются работы по строительству резервной схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС.

Кроме того, по данным пресс-службы, Минэнерго подготовлены предложения, предусматривающие выделение в 2019 году почти 630 млн рублей из бюджета на выполнение проектно-изыскательских работ и государственной экспертизы по проекту строительства электросетевых объектов на территории Крымского полуострова.