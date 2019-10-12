Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Подвергшийся атаке танкер Sabiti вернется в Иран в течение 10 дней

По версии иранской стороны, по судну выпустили две ракеты, вследствие чего произошел взрыв

ТЕГЕРАН, 12 октября. /ТАСС/. Подвергшийся в пятницу нападению танкер Sabiti вернется в Иран через 9-10 дней. Об этом в субботу заявил исполнительный директор Национальной танкерной компании Ирана Насралла Сардашти.

"В течение следующих 9-10 дней танкер достигнет иранских территориальных вод", - цитирует Сардашти агентство Shana. Он добавил, что "меньше чем за 24 часа судно должно пройти Баб-эль-Мандебский пролив".

Взрывы прогремели на иранском танкере Sabiti в пятницу утром, когда он находился неподалеку от саудовского порта Джидда. Судно принадлежит Национальной иранской нефтяной компании. В результате были повреждены два нефтяных резервуара, вследствие чего нефть попала в Красное море.

По основной версии иранской стороны, причиной взрывов стало попадание двух ракет, выпущенных по судну.

Теги
Иран
Реклама на ТАСС
Атаки на предприятия Saudi Aramco
Запустили за сутки. Saudi Aramco показала журналистам атакованные в сентябре объекты
Вернуть добычу нефти на прежний уровень удалось на 10-й день после нападения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС