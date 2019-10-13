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Тюменский завод запустил новую линейку обогащенных йодом кисломолочных продуктов

В сутки предприятие перерабатывает почти 35 тонн сырья

ТЮМЕНЬ, 13 октября. /ТАСС/. Производство кисломолочных продуктов, обогащенных витаминами и микроэлементами, среди которых йод и селен, наладили на тюменском молочном заводе "Абсолют". Продукция уже поставляется в детские сады и школы Тюменской области, а также экспортируется в соседние регионы, говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на портале органов государственной власти региона.

"В прошлом году молочный завод "Абсолют", расположенный в поселке Боровский Тюменского района, запустил производство молочных продуктов, обогащенных йодом и селеном, аналогов которому в России нет. А с недавнего времени на прилавках появился однопроцентный обезжиренный кефир, обогащенный аналогичными микроэлементами. Продукция завода уже поступает в столовые школ и детсадов Тюмени и Тюменского района, отправляется на север области, а также в Екатеринбург, Омск, Барнаул", - говорится в сообщении.

При производстве используется натуральное коровье молоко без ГМО и консервантов. В сутки компания перерабатывает около 35 тонн сырья.

За последние годы на заводе введены в эксплуатацию два новых цеха, автоматическая трехконтурная мойка оборудования и технологических трубопроводов, новое современное оборудование по фасовке молока и кисломолочной продукции, выработки твороженных изделий и сливочного масла. Установлено новое емкостное оборудование. Построены и введены в эксплуатацию здания по приемке молока и гараж. Уже в новом году "Абсолют" планирует обзавестись аппаратом по фасовке творога.

Теги
РоссияТюменская область
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