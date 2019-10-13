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В Эр-Рияде считают, что сближение с Москвой не помешает отношениям с Вашингтоном

Сближение с Россией помогает Саудовской Аравии "решать проблемы в регионе", считает государственный министр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр

ЭР-РИЯД, 13 октября. /ТАСС/. Укрепление связей с Россией не помешает давним отношениям между Саудовской Аравией и США, сказал журналистам государственный министр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр на пресс-конференции в МИД королевства в воскресенье.

"Мы не считаем, что тесные связи с Россией негативно влияют на наши отношения с США. Мы считаем, что у нас могут быть стратегические и прочные связи с Соединенными Штатами, в то время как мы развиваем наши связи с Россией", - сказал он.

При этом аль-Джубейр отметил, что сближение с Россией помогает Саудовской Аравии "решать проблемы в регионе". "Поэтому мы не рассматриваем это как противоречие", - заключил он.

Дипломатические и экономические связи между Россией и Саудовской Аравией стали укрепляться в 2016 году, когда обе страны, крупнейшие нефтеэкспортеры мира, договорились совместно регулировать добычу для стабилизации рынка нефти. Соглашение, известное как альянс ОПЕК+, работает уже третий год. За 2017-2019 годы, по оценке главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, в результате действия сделки совокупный объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета составит около 7,7 трлн рублей.

В понедельник, 14 октября, состоится государственный визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. В ходе него планируется объявить о более чем десятке важных соглашений общим объемом более $2 млрд как с существующими, так и с новыми партнерами РФПИ в Саудовской Аравии в сфере высоких технологий (в том числе, развитии искусственного интеллекта), космоса, логистики, транспорта, инфраструктурного строительства, нефтедобычи и нефтехимии, а также сельского хозяйства.

Также совместно с коллегами из Саудовской Аравии РФПИ организовывает работу Российско-саудовского инвестиционного форума, который соберет более 300 участников из обеих стран. На форум приедет крупнейшая и наиболее представительная делегация российских предпринимателей за всю историю отношений Москвы и Эр-Рияда.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияСаудовская Аравия
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