Мантуров: ОАЭ заинтересованы в создании пассажирских судов по российским разработкам

АБУ-ДАБИ, 13 октября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в строительстве скоростного пассажирского катамарана "Сапсан" и грузопассажирского тримарана по проекту российского научно-технического центра. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании межправительственной комиссии в Абу-Даби в воскресенье.

"Наши эмиратские коллеги также выразили желание рассмотреть возможность строительства скоростного пассажирского катамарана под названием "Сапсан" и грузопассажирского тримарана по проектам, разработанным нашим профильным Крыловским государственным научно-техническим центром. Готовы обеспечить полное содействие в дальнейших переговорах в этом направлении", - сказал министр.

При этом Мантуров отметил, что эмиратская сторона также заинтересована в привлечении ученых из РФ для обучения экипажей судов навигации в сложных условиях. "Подготовку предлагаем вести на основе российского тренажерного комплекса", - сказал министр.