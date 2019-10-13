В Стокгольме объявят лауреата премии по экономике памяти Альфреда Нобеля

СТОКГОЛЬМ, 14 октября. /ТАСС/. Нобелевский комитет по экономике при Шведской королевской академии наук назовет в понедельник имя лауреата премии Банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (1833-1896 годы) за 2019 год. Основанная в 1968 году по случаю 30-летия центробанка, ежегодно производящего отчисления в Нобелевский фонд, награда формально не может считаться нобелевской, поскольку Нобель в своем завещании от 1895 года экономистов не упоминал.

Потомки основателя премии данную номинацию не поддерживают. По мнению доктора юриспруденции Петера Нобеля, она не соответствует духу и букве завещания шведского химика и изобретателя, письма которого свидетельствуют о том, что он не любил экономистов. Глава "Общества семьи Нобелей" Томас Тюден полагает, что лауреата этой премии следовало бы объявлять и вручать ему награду отдельно от победителей в номинациях, перечисленных в завещании.

Вероятные претенденты

Список претендентов держится в тайне - они сами не знают о том, что их номинировали. Критерии, по которым Нобелевский комитет выбирает победителя, держатся в секрете.

По оценкам американской компании Clarivate Analytics, основанным на рейтинге цитируемости исследователей, премию по экономике может получить Брайан Артур из Института Санта-Фе за работы по изучению увеличения прибыли, в частности в сфере высоких технологий. Среди кандидатов также Сёрен Юхансен и Катарина Юзелиус из Копенгагенского университета, создавшие коинтегрированную модель векторной авторегрессии, которая помогает экономистам избегать ошибок при анализе данных. Не исключено, что награда достанется Ариэлю Рубинштейну из Тель-Авивского университета за разработку модели ограниченной рациональности.

Шведские эксперты несколько лет подряд не исключают, что лауреатом может стать экономист, профессор Массачусетского технологического института (США) француженка Эстер Дюфло, которая получила степень магистра истории и экономики, защитив диссертацию по истории первой пятилетки в Советском Союзе. Ученая занимается экономикой развивающихся стран.

Среди претендентов наблюдатели также называют американского экономиста, профессора Массачусетского технологического института Джошуа Ангриста, который известен исследованиями в области регулирования рынка труда и в сфере образования, его занимающегося политэкономией коллегу по институту Дарона Аджемоглу, специализирующегося на макроэкономике американца Роберта Барро, а также француза Филиппа Агьона и канадца Питера Хауитта, развивших теории Йозефа Шумпетера (1883-1950 годы) об экономическом росте.

В прошлом году награду получили американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер за работу в области экономического моделирования взаимосвязей рыночной экономики и изменений климата. Нобелевский комитет отметил, что их исследование приближает мир "к ответу на вопрос о том, как можно достичь устойчивого глобального экономического роста".

Кто номинирует и побеждает

Процесс выдвижения кандидатур начинается в сентябре и заканчивается 31 января следующего года. Эти имена не разглашают в течение 50 лет. Выдвигать претендентов могут члены Королевской Шведской академии наук, Нобелевского комитета по экономике, лауреаты премии прежних лет, постоянно работающие профессора соответствующих дисциплин университетов и вузов Швеции, Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии, заведующие кафедрами экономики по меньшей мере шести университетов или институтов, выбранных Шведской королевской академией наук, а также другие ученые, от которых академия сочтет нужным принять предложения.

Чаще всего премию Госбанка Швеции по экономике получали американцы. Средний возраст обладателей награды в этой области - 67 лет. Пока самым молодым лауреатом является американский экономист Кеннет Эрроу, который получил премию в 1972 году в 51 год. Старейшим обладателем награды в 2007 году в возрасте 90 лет стал другой американец - Леонид Гурвич.

Единственная женщина-лауреат - Элинор Остром - получила премию в 2009 году. В 1975 году премию присвоили советскому математику и экономисту Леониду Канторовичу (1912-1986 годы) "за обоснование теории оптимального использования сырьевых ресурсов". В 1971 году премию получил родившийся в Российской империи американский экономист Саймон Кузнец (1901-1985 годы), в 1973 году - американец Василий Леонтьев (1905-1999 годы), также родившийся в Российской империи и позже эмигрировавший в США.

Вручение награды

Вручение награды пройдет в Стокгольмской филармонии 10 декабря, в день смерти Нобеля. На сцене из рук короля Карла XVI Густава лауреаты получат золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом.

Размер денежной составляющей награды в нынешнем году составляет 9 млн крон (около $909 тыс.).