Глава РФПИ сообщил, что нефтехимический гигант Sabic нашел партнера в России

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Саудовская нефтехимическая компания Sabic может заключить соглашение с компанией из России на полях российско-саудовского инвестиционного форума, который состоится в столице королевства в понедельник в рамках визита президента РФ Владимира Путина. Возможные договоренности журналистам анонсировал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Будет, в том числе, одна сделка, связанная с нефтехимией - с компанией Sabic. И это не с "Сибуром", - сказал он, не уточнив подробностей. Ранее Дмитриев сообщал, что Sabic может войти сразу в несколько проектов в России.

По словам представителя РФПИ, речь идет о проекте группы ЕСН Григория Березкина по строительству завода метанола мощностью 1 млн тонн в Сковородино Амурской области.

По информации газеты "Коммерсантъ", Sabic вместе с РФПИ должны получить 50% в проекте ЕСН, вложив при этом 7-10 млрд рублей. Как сообщал в сентябре Березкин, запуск проекта запланирован на 2021 год. По данным газеты, помощь в привлечении финансирования окажет Российский экспортный центр (РЭЦ), помимо этого, ЕСН получит 4,9 млрд рублей из федерального бюджета. Как сообщает издание, основным рынком сбыта метанола станет Китай.

Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky News Arabia и RT Arabic в преддверии визита сообщил, что войти в нефтехимический проект в Саудовской Аравии планирует и "Сибур". Компания еще в 2017 году подписала меморандум с РФПИ и с крупнейшей нефтяной компанией Saudi Aramco о возможном сотрудничестве в сфере нефтехимии и маркетинга нефтехимической продукции на территории РФ и Саудовской Аравии. Речь шла о строительстве завода по производству каучука в Саудовской Аравии. Глава РФПИ сообщал, что проект оценивается в $1 млрд.

Российско-саудовский форум пройдет в столице королевства в понедельник в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Как ожидается, в нем примут участие более 300 человек из обеих стран. На форум приедет крупнейшая и наиболее представительная делегация российских предпринимателей за всю историю отношений РФ и Саудовской Аравии. В том числе, участие в работе форума примут российский министр энергетики Александр Новак и его саудовский коллега принц Абдель Азиз бен Сальман.

Накануне визита Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky News Arabia и RT Arabic сообщил, что глобальные запасы нефти необходимо снизить "до разумных пределов, чтобы они не давили на цену нефти".