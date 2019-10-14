Фермерам и предприятиям марикультуры Приморья после паводка выплатят около 440 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 14 октября. /ТАСС/. Приморские сельхозпроизводители и предприятия марикультуры получат почти 440 млн рублей компенсации из федерального бюджета после паводка. От стихии пострадали четыре производителя марикультуры и 133 сельхозпроизводителя. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба краевой администрации по итогам заседания оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям.

"Как доложил директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Андрей Бронц, всего в крае пострадали 133 сельхозпроизводителя и четыре субъекта марикультуры в Хасанском районе. Им будет выплачено 437 млн рублей поддержки", - говорится в сообщении.

Выплаты по потере урожая составят 306 млн рублей, личным подсобным хозяйствам будет направлено 5,1 млн рублей, предприятиям марикультуры - 64 млн рублей. Кроме того, будут компенсированы расходы по лизинговым платежам и часть кредитов. Выплаты начнутся сразу после поступления средств в регион.

По данным властей, из-за затяжных дождей с 19 июля в Приморье были подтоплены 1,3 тыс. домов, где живут около 13,2 тыс. человек, и почти 7,4 тыс. придомовых территорий. В зону паводка попали 47 населенных пунктов на территории 17 муниципальных образований.

В начале октября президент России Владимир Путин поручил правительству РФ вместе с властями пострадавших от паводка регионов Дальнего Востока принять меры по предоставлению пострадавшим нового жилья, организации ремонта, оценке ущерба от стихии и формированию списков людей, имеющих право на выплаты и другую помощь. Глава государства поручил обеспечить скорейшее восстановление объектов инфраструктуры и административных зданий. При этом бюджетам регионов должны быть выделены субсидии на помощь аграриям, в том числе в восстановлении посевных площадей.