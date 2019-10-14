Рынок искусственного интеллекта в России к 2024 году может вырасти до 160 млрд рублей

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российские рынки искусственного интеллекта (ИИ) и нейротехнологий к 2024 году могут увеличиться в 80 раз и достигнуть 160,1 млрд рублей и 8,2 млрд рублей соответственно. Об этом говорится в дорожной карте "Нейротехнологии и искусственный интеллект", разработанной Сбербанком и опубликованной в понедельник на сайте Минкомсвязи РФ.

Как отмечают авторы документа, в 2018 году российский рынок решений в сфере ИИ составил 2,1 млрд рублей, к 2024 году он увеличится до 160,1 млрд рублей. Российский рынок решений в сфере нейротехнологий в 2018 году составил 0,1 млрд рублей, к 2024 году он достигнет 8,2 млрд рублей, прогнозируют эксперты.

При этом если фактическая доля РФ в мировом рынке ИИ составила в 2018 году 0,2%, то потенциально она может увеличиться до 1,7% к 2024 году. Кроме того, доля ИИ в ВВП России будет составлять 0,8% в 2024 году и 3,6% в 2030 году. Большое влияние ИИ и нейротехнологий экономическое развитие авторы дорожной карты объясняют увеличением производства и продажи товаров и услуг, связанных с ИИ, повышением производительности в различных отраслях экономики.

Помимо этого, развитие технологий окажет высокий уровень влияния на технологическое лидерство, экономическое развитие и социальный прогресс.

"Создание индустрии по ИИ в первую очередь позволит создать конкурентоспособную на мировом уровне высокотехнологичную отрасль, ускорит развитие цифровой экономики, будет стимулировать развитие информационной телекоммуникационной инфраструктуры по работе с большими объемами данных, а также повысит долю отечественного программного обеспечения и решений на внутреннем рынке (в том числе в органах государственной власти)", - отмечается в карте.

Также развитие искусственного интеллекта существенно улучшит ситуацию с здравоохранением: повысится качество медицинских услуг и точность диагностирования, что в свою очередь увеличит ожидаемую продолжительность здоровой жизни россиян, уверены эксперты.

Финансирование ИИ и нейротехнологий

Дорожная карта по ИИ и нейротехнологиям - самая дорогая в плане реализации среди всех семи дорожных карт по "сквозным" цифровым технологиям. Согласно ей, на развитие ИИ и нейротехнологий необходимо потратить в общей сложности 425 млрд рублей, из которых 56,8 млрд рублей - бюджетные средства, 334,9 млрд рублей - внебюджетные, 33,2 млрд рублей пойдут отдельно на преодоление барьеров развития ИИ.

Больше всего - 137,6 млрд рублей - планируется выделить на развитие рекомендательных систем и интеллектуальных систем поддержки принятия решений (класс решений, обеспечивающий выполнение процесса без участия человека).

Рынок технологий виртуальной и дополненной реальности

Россия к 2024 году также может занять более 15% глобального рынка технологий виртуальной и дополненной (VR/AR) реальности.

Согласно документу, в результате реализации дорожной карты Россия "в перспективе 4-5 лет имеет потенциал стать видимым игроком на международном рынке VR/AR-решений и занять более 15% мирового рынка VR/AR-технологий". При этом не менее трех российских компаний к 2024 году смогут занять более 30% одного из приоритетных рынков.

Так, в перспективе российские технологии смогут задавать отраслевые стандарты в мире, особенно в промышленности, медицине и образовании. Также развитие VR/AR-технологий окажет влияние на место России в различных международных рейтингах.

Кроме того, уверены авторы дорожной карты, ее реализация обеспечит технологическую безопасность страны в критичных сферах применения, будет способствовать достижению технологического лидерства на уровне базовых технологий. Развитие VR/AR-технологий приведет к возможности экспорта высокотехнологичной VR/AR-продукции для крупных международных компаний и формированию отраслевых стандартов.

Заинтересованными компаниями при этом могут быть крупные и средние предприятия России, включая Сбербанк, "Газпром нефть", АО "Почта России", "Сибур", МТС, Ростех, "Камаз", Росатом, РЖД, а также медицинские учреждения, организации высшего и среднего образования, перечисляют авторы.

Дорожные карты по "сквозным" цифровым технологиям

В начале октября президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности одобрил семь дорожных карт по "сквозным" цифровым технологиям. Согласно дорожным картам, их реализация потребует в целом 1,15 трлн рублей, в том числе порядка 247 млрд рублей бюджетных средств.

Реализация дорожных карт по "сквозным" цифровым технологиям предусмотрена федеральным проектом "Цифровые технологии" нацпроекта "Цифровая экономика". Финансирование всего федерального проекта "Цифровые технологии" в 2019-2024 годах составляет 451,8 млрд рублей, включая 282,2 млрд рублей из федерального бюджета.