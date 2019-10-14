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Россия и Саудовская Аравия подпишут соглашение об учреждении торгпредств

Глава Минэнерго Александр Новак также сообщил о формировании дорожной карты сотрудничества между двумя странами, которая включает 24 инициативы в нефтегазовой сфере и атомной области

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия в ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в королевство подпишут соглашение об учреждении торговых представительств двух стран, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в ходе Российско-Саудовского инвестиционного форума, организованного РФПИ, SAGIA и SCISP.

"К сегодняшнему визиту все серьезно готовились. Подготовлен внушительный пакет документов на государственном и корпоративном уровне в сфере энергетики, транспорта, сельского хозяйства, культуры, промышленности и инвестиций. Из некоторых документов, которые будут подписаны в ходе визита - соглашение об учреждении взаимных торговых представительств, что придаст дополнительный импульс к двустороннему взаимодействию в сфере торговли двух стран", - сказал Новак.

Он также отметил, что в энергетике сформирована дорожная карта сотрудничества между двумя странами, которая включает 24 инициативы в нефтегазовой сфере, атомной области и других. "Российские компании, такие как "Газпром", "Газпром нефть", "Лукойл", "Новатэк", "Сибур", РЖД готовы сотрудничать с саудовскими партнерами", - добавил министр.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичНовак, Александр ВалентиновичРоссияСаудовская Аравия
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