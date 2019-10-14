"МРСК Сибири" создаст цифровые районные электрические сети в 8 регионах Сибири в 2021 году

ТАСС, 14 октября. "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири", работающая под брендом "Россети Сибирь", создаст в 2021 году в восьми регионах Сибири цифровые РЭС - районы автоматизированных сетей с функциями самодиагностики и самовосстановления. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба компании.

"Программой инновационного развития "Россети Сибирь" предусмотрены мероприятия по цифровизации сети с реализацией нескольких пилотных цифровых проектов. Главные из них - "Цифровая подстанция" и "Цифровой РЭС". <…> Основная задача создания цифрового района электрических сетей - повышение надежности электроснабжения потребителей, сокращение перерывов в электроснабжении и снижение потерь электроэнергии", - говорится в сообщении.

Цифровые РЭС будут созданы в Алтайском, Забайкальском, Красноярском краях, в Республиках Хакасия, Бурятия, Алтай, а также в Омской и Кемеровской областях. Срок реализации проектов - 2021 год, до конца 2019 года будут завершены проектные работы. Строительство и реконструкция электрических сетей, а также монтаж оборудования начнутся в 2020-2021 годах.

Цифровой РЭС - район электрических сетей, обладающий распределительной сетью с высоким уровнем автоматизации. Проект позволяет наблюдать за сетью в режиме реального времени, использовать интеллектуальный учет электроэнергии, реализовывать функции самодиагностики и самовосстановления. Во всех таких РЭС будут установлены коммутационные устройства и средства мониторинга.

"Распределенная автоматизация в сети 6-10 кВ позволит селективно выявлять и локализовать только поврежденные участки сети, по максимуму оставляя в работе неповрежденные. Эта задача выполняется управляемыми коммутационными аппаратами с дистанционным управлением и передачей данных по распределенной сети интеллектуальных датчиков, которые идентифицируют разные события и передают информацию диспетчеру", - говорится в сообщении. При реализации проекта будет использоваться отечественное программное обеспечение.