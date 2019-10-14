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Счетная палата полагает, что базовый вариант макропрогноза МЭР чрезмерно оптимистичен

В ведомстве отметили также, что качество прогнозирования понижается из-за существенных корректировок данных Росстата, которые происходят в течение года

МОСКВА,14 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ следует тщательнее прорабатывать варианты макропрогноза, предусматривая, в том числе вероятность внешних шоков. Сейчас варианты прогноза не в полной мере отображают сценарии развития событий. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета РФ на 2020-2022 годы.

Сейчас прогноз социально-экономического развития России, подготовленный МЭР, представлен тремя сценариями: базовым, целевым и консервативным. В основу бюджета РФ ложится базовый вариант.

"Для повышения качества прогнозирования необходима тщательная проработка вариантов прогноза, каждый из которых должен отображать свой сценарий развития событий. При этом в прогнозе базовый и консервативный варианты имеют признаки целевого сценария, разработка которого была упразднена в соответствии с постановлением правительства РФ от 18 мая 2019 года. Формирование прогноза, ориентированного на демонстрацию достижения целевых показателей во всех вариантах, снижает качество прогнозирования и нивелирует пользу от разработки нескольких сценариев", - говорится в материалах контрольно-счетного ведомства.

Счетная палата отметила, что в вариантах прогноза следует предусматривать вероятность внешних шоков: резкие колебания цены нефти, введение санкций, геополитические конфликты, торговые войны.

"Для полноценного понимания возможных сценариев развития экономики в среднесрочной перспективе целесообразно рассматривать три варианта, включая целевой, при этом сценарии должны различаться в соответствии с исходными условиями. Также в вариантах прогноза следует предусмотреть вероятность внешних шоков, таких как резкое падение или рост нефтяных цен, введение санкций, геополитические конфликты, торговые войны, влияющие на рост мировой экономики", - говорится в материалах ведомства.

Раздел прогноза, посвященный рискам, содержит лишь краткое описание ключевых рисков без их детализации и не предлагает меры, позволяющие избежать описанные ситуации или минимизировать последствия, указала Счетная палата.

Низкое качество прогнозирования

Также, по оценке ведомства, качество прогнозирования понижается из-за существенных корректировок данных Росстата, которые происходят в течение года.

"Дополнительным фактором, влияющим на качество прогнозирования, является исходная статистическая информация. Существенные корректировки статистических данных, которые могут происходить в течение года в соответствии с регламентом Росстата, понижают качество прогнозирования. Кроме того, пересмотр методики расчета показателей не позволяет проводить анализ, используя длинные временные ряды. Так, начиная с 2019 года, изменилась методика расчета доходов населения. Данные по реальным располагаемым денежным доходам населения были пересчитаны только за период с 2013 года, по уровню бедности - с 2018 года", - отметила Счетная палата.

Недостающие показатели

Ведомство указывает, что с текущего года в соответствии с правилами разработки прогноза перестал разрабатываться такой показатель, как среднегодовой размер пенсии, кроме того, не полностью представлены данные по росту мировой экономики, необходимые для оценки вероятности попадания России в пятерку крупнейших экономик мира.

"Отсутствуют данные по ряду других показателей национальных целей, таких как ожидаемая продолжительность жизни при рождении, объем несырьевого неэнергетического экспорта. При этом в материалах прогноза, представленных к заседанию правительственной комиссии по бюджетным проектировкам, эти данные присутствовали", - отметила Счетная палата.

Необоснованно оптимистичный прогноз

По мнению контрольно-счетного ведомства, несмотря на наличие в макропрогнозе целевого варианта, базовый и консервативный сценарии развития имеют все признаки целевого варианта.

"Так, в базовом варианте прогноза показатели 2019 года в целом отражают основные тенденции развития, однако, начиная с 2020 года, их динамика направлена на достижение основных задач стратегического планирования. Это подтверждает резкий и необоснованный скачок темпа роста ВВП в 2021 году до 3,1% и дальнейшая устойчивость динамики показателя на уровне выше 3%. При этом международные организации не предполагают существенного ускорения роста российской экономики в 2020-2021 годах", - говорится в материалах ведомства.

"Целевой характер базового варианта отражается также в таких показателях, как инфляция, зафиксированная на уровне 4% с 2021 года, а также уровень бедности, который к 2024 году поступательно снижается ровно в два раза по сравнению с уровнем 2017 года - до 6,6%. Динамика инвестиций в основной капитал ориентирована на достижение к 2024 году значения указа президента РФ от 7 мая 2012 года - 25% ВВП, а реальные располагаемые денежные доходы населения, начиная с 2021 года, устойчиво растут темпами выше 2%, что соответствует одной из целей указа президента РФ от 7 мая 2018 года. Такие оптимистичные параметры базового варианта требуют обоснования", - отметила Счетная палата.

Показатели консервативного варианта прогноза МЭР, по оценке Счетной палаты, также ближе к целевым, чем к консервативным. "Явно консервативным показателем является только динамика цены на нефть марки Urals, которая существенно снижается в 2020 году (на 31,7%), и в дальнейшем она строго соответствует бюджетному правилу: начиная с 2021 года, цена на нефть будет расти ежегодно на 2%", - говорится в материалах ведомства.

Счетная палата отмечает, что ВВП в консервативном варианте прогноза с 2021 года устойчиво растет, инфляция, как и в базовом варианте, держится на уровне 4%, начиная с 2021 года. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП отличается от базового варианта незначительно, но к 2024 году также приближается к целевому значению (24,1%). Реальные располагаемые денежные доходы, как и в базовом варианте, устойчиво растут, только более низкими темпами.

"Целевой вариант прогноза по своим характеристикам принципиально не отличается от базового и предполагает более высокие темпы роста по большинству макроэкономических показателей при сохранении той же динамики и тех же неувязок, характерных для базового варианта. При этом в целевом сценарии предполагается сохранение стоимости нефти на уровне базового варианта, а ускорение роста должно произойти за счет быстрой и эффективной реализации структурных мер государственной политики, что позволит ускорить динамику инвестиций и увеличить производительность труда", - указало ведомство.

"Таким образом, все три варианта прогноза по своей сути являются целевыми, а отличаются только скоростью роста показателей для достижения целей", - заключила Счетная палата.

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