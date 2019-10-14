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Матвиенко: соглашение Сербии и ЕАЭС о зоне свободной торговли откроет новые возможности

Подписание соглашения намечено на 25 октября

БЕЛГРАД, 14 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом Сербии Александаром Вучичем назвала серьезным шагом подписание соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и республикой, которое намечено на 25 октября.

"Мне кажется, что таким серьезным шагом, который позволит в дальнейшем развивать наши отношения, будет подписание соглашения Сербии с Евразийским экономическим союзом о создании зоны свободной торговли 25 октября. Процесс согласования был длительный, поскольку все страны, входящие в Евразийский экономический союз, должны были высказать свое положительное заключение", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что соглашение открывает новые возможности для торгового и экономического сотрудничества между Сербией и странами ЕАЭС, в том числе Россией.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал ускорить подготовку соглашений о зонах свободной торговли между ЕАЭС и Сербией, а также Сингапуром. Выступая на заседании Межправительственного совета ЕАЭС, глава российского правительства отметил, что нужно и дальше укреплять сотрудничество этого объединения с соседями по СНГ и другими странами. Он подчеркнул, что ЕАЭС также стремится к расширению числа своих зарубежных партнеров, в том числе за счет региональных организаций, таких как АСЕАН.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияСербияВучич, Александар
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