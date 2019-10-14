Минэнерго ожидает двукратного роста потребления электричества в мире через 20 лет

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ считает, что потребление электричества в мире вырастет через 20 лет на 70-100% из-за развития технологий. Об этом в интервью телеканалу НТВ сообщил министр энергетики Александр Новак.

"Мы живем в век электричества, потребление электроэнергии будет расти быстрее всех. Мы ожидаем, что в течение 20 лет потребление электроэнергии может вырасти на 70-100%. Огромный поток информации, (развиваются технологии) хранения, базы данных, передачи информации данных, внедрение сетей 5G, искусственного интеллекта, big data, электромобилей" - сказал он.

Министр отметил, что эти процессы потребуют большего количества энергоресурсов. "Нужно будет выработать эту электроэнергию из различных источников и доставить до потребителя", - добавил Новак.

Ранее сообщалось, что минимальный рост потребления электроэнергии в централизованных энергосистемах РФ до конца 2024 года должен составить 6%. Согласно материалам, ранее опубликованным на сайте правительства РФ, целевой показатель по минимальному приросту энергопотребления в централизованных энергосистемах страны в 2019 году составляет 1%, к 2021 году - 3%. К Единой энергосистеме России не относятся регионы, работающие в технологически изолированных территориальных энергосистемах, таких как Таймырский автономный округ, Камчатский край, Сахалинская область, Магаданская область, Чукотский автономный округ.