Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Силуанов: инвестирование средств ФНБ не должно привести к укреплению рубля

Министр финансов также изложил базовые принципы инвестирования этих средств

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Порядок инвестирования средств ФНБ после превышения в будущем году планки 7% ВВП будет согласован с денежно-кредитной политикой ЦБ, чтобы не привести к укреплению курса рубля. Об этом сообщил на заседании комитета по бюджету Государственной думы первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"В следующем году ожидаем, что около 1,7 трлн рублей - это цифра, которая сложится сверх 7%-го уровня. Здесь нам надо определиться, и мы собирались внутри правительства по принципам использования этих средств. Договорились, что эти принципы должны быть состыкованы с денежно-кредитной политикой Центрального банка с тем, чтобы не вызывать укрепления курса рубля и, соответственно, снизить нашу экспортную конкурентоспособность", - сказал Силуанов.

Он изложил базовые принципы инвестирования этих средств. "Принцип такой - часть этих средств, 15-20%, можем инвестировать. Принцип - привлечение на рубль этих инвестиций нескольких рублей частных инвестиций. И, конечно, это должны быть те отрасли, те направления, которые несут за собой кумулятивный эффект для всей экономики", - сказал Силуанов.

Согласно бюджетному правилу, дополнительные доходы бюджета от продажи нефти дороже $40 за баррель направляются в резервы. Средства ФНБ могут вкладываться только в высоколиквидные зарубежные активы. Однако после превышения фондом ликвидной части объема в 7% ВВП правительство может направить эти средства на финансирование инфраструктурных проектов.

Ранее первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестернко говорила, что ликвидная часть Фонда национального благосостояния на конец 2019 года достигнет 6% ВВП.

Объем ФНБ за сентябрь 2019 года снизился на 2,97% и на 1 октября составил 7,928 трлн рублей, что эквивалентно $123,07 млрд.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
Реклама на ТАСС
Кабмин до 20 октября должен решить вопрос о выравнивании энерготарифов в ДФО до 2028 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС