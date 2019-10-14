Ректор РАНХиГС: рост закрытых статей бюджета ставит под вопрос его эффективность

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Закрытая часть бюджета России каждый год увеличивается, что ставит под вопрос эффективность расходов по таким статьям бюджета. Об этом заявил при обсуждении проекта бюджета в комитете Госдумы по бюджету и налогам ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау.

"У нас из года в год растет закрытая часть бюджета. Причем здесь я хочу обратить внимание, что растет не только закрытая, но и часть ДСП [для служебного пользования]. Вот когда секретно и совершенно секретно, ну, наверное, слава богу, что мы это не знаем. Но когда ДСП, то у меня возникает вопрос - не есть ли это параметры, снижающие эффективность расходов?", - сказал Мау.

По его словам, рост закрытых грифом ДСП расходных статей бюджета может быть неоправданным.

"Потому что они как бы не очень секретны, но так, на всякий случай. ДСП, конечно, ставит вопрос об эффективности бюджетных расходов", - добавил Май.